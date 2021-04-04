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Öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek için ter döktü

İHA

Öğrenciler, Milli Savunma Üniversitesi’ne girmek için ter döktü

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, Elazığ'da Covid19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yapıldı.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021MSÜ), ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da başladı. Sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15’te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.
Sınava ilk kez gireceğini dile getiren adaylardan Batuhan Kara, “Bundan bir sene önce üniversite sınavına girmiştim. Bu MSÜ için 20 yaş sınırı vardı ve ben de çalışarak MSÜ’ye girmeyi deneyeceğim. Hayırlısıyla sınava gireceğim. Biraz da geciktim onun için de heyecanlıyım. Sınava hazırlandım. Korona virüs yüzünden bu dönemde zaten doğru dürüst ne okula ne de dershaneye gidebildik. Elimizden geldiğince çalıştık umarım emeğimizin karşılığını alırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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