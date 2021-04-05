Elazığ'da, kısıtlama sonrası hareketlilik



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın işlek cadde ve sokakları, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kalabalıklaştı. Kent merkezindeki 4 cadde ve 1 meydana giriş için getirilen HES kodu zorunluluğu ise sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı 58 şehir arasında yer alan Elazığ'da, hafta başı cadde ve sokaklar hareketlendi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişler için getirilen HES kodu uygulaması ise devam etti.

Kent sakinlerinden Ebru Aslan, hafta sonu kısıtlamasının ardından işleri nedeniyle dışarı çıktığını belirterek, "Vatandaşlardan ricam, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tek temennim, bu hastalığın bir an önce bitmesi. Bu da bizim elimizde. Lütfen biraz dikkat edelim" dedi.

Gülnihal Canbay ise "HES kodu uygulamasına geçtik. İnşallah koronavirüs bir an önce biter. Herkes dikkat edip, vatandaşlık görevini yaparsa bitecek, diye temenni ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-05 13:19:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.