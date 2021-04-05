Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 100 gram metamfetamin, 319 gram esrar, 2 hassas terazi, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-05 14:24:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.