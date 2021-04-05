FÜ ile Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi arasında eğitim protokolü

Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Ceferov pandemi dolayısıyla online sistem üzerinden görüşerek, iki üniversite arasında yapılacak olan protokolün içeriği konusunda görüş alıverişinde bulundu.Ardından iki tarafta eğitim işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol gereği, iki yükseköğretim kurulu arasında akademik personel değişimi, öğrenci değişimi, ortak araştırma, etkinlikler, dersler ve eöğrenme yoluyla dersler, akademik toplantılar, kısa süreli eğitim toplantılarının ortak organizasyonu ile spor ve kültürel etkinliklere katılım gibi maddelerin uygulanacağı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Ceferov, üniversitelerinin tarihi ve bugünü hakkında çeşitli bilgiler vererek, Fırat gibi gelişmiş bir üniversite ile eğitim alanında protokol imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan Devlet Agrar Üniversitesi ile kardeş üniversite olduklarını belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “ FÜ mühendislik alanında Türkiye ve dünya sıralamalarında çok iyi yerde. Veteriner ve Tıp Fakülteleri de köklü fakülteler arasında yer alıyor. Üniversitemiz Türkiye’de 207 üniversite içerisinde ilk 20’de yer aldı” dedi.

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