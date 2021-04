Liseliler üretti, 65 yaş üstüne ücretsiz dağıtıldı Elazığ'da meslek lisesinde üretilen 18 çeşit temizlik ve dezenfektan ürünleri konteyner kentte kalan 65 yaş üstüne ücretsiz olarak dağıtıldı

Elazığ'da liselilerin ürettikleri el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan malzemeler, geçici barınma merkezinde kalan 65 yaş ve üstü ailelere ücretsiz dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde pandeminin ilk gününden itibaren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, bugüne kadar el dezenfektanı ile temizlik ürünlerinin üretimin gerçekleştirdi. Bu ürünleri başta sağlık çalışanları olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşa ulaştıran öğretmen ve öğrenciler, okulun Kimya Üretim Atölyesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesini hayata geçiren lisenin öğretmen ve öğrencileri, ürettikleri içerisinde el dezenfektanı ve temizlik ürünlerinden oluşan 100 koli ürünü geçici barınma merkezi olan Aşağı Demirtaş konteyner alanında yaşayan 65 yaş ve üstü aileye dağıtımını gerçekleştirdi. Sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı ve el dezenfektanını yer aldığı kolileri ücretsiz alan vatandaşlar ise teşekkür etti. Öte yandan, okul bünyesinde üretin 550 litre temizlik ürünlerinin vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı belirtildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu tür çalışmalarını sürekli yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdür Feyzi Gürtürk, “ Meslek liselerimiz ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projemiz kapsamında Aşağı Demirtaş konteyner kentte 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza koli dağıtıyoruz. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen 18 çeşit üründen bir koli oluşturduk, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bugün burada dağıtmış bulunuyoruz. Daha sonra da aynı şekilde Hicret Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımıza da bu dağıtım gerçekleştirilecektir. Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen bu projeler okulumuzda ve diğer meslek liselerimizde her geçen gün artarak devam ediyor” dedi

Depreminde ilk gününden bu yana her türlü destek ve yardımı aldıklarını dile getiren 77 yaşındaki Nurten Çetin, “ Allah, devletimizden milletimizden ve hepsinden razı olsun. Allah bizi bu zorluktan sefaya kavuştursun. İyi geçiyor, Allah’a bir daha afete bize, milletimize ve devletimize göstermesin. Devletimiz bakıyor, bugün de gelip destekte bulundular” diye konuştu.

65 yaşındaki Sevgi Ülgün ise “ Bize bakıyorlar, her geldiklerinde de her şeyi getirdiler. Bugün de dezenfektan, temizlik malzemelerini getirdiler. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun” şeklinde konuştu.

