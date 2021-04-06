Elazığ'da depremzedelere temizlik kolisi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, konteyner kentte kalan 65 yaş üstü depremzedelere temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi kapsamında, 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi ailelere yardım faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Aşağıdemirtaş konteyner kentinde kalan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara, temizlik malzemelerinden oluşan koli dağıtıldı.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, daha önce ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara yönelik boya, badana, inşaat, elektrik ve tesisat işleri olmak üzere, farklı alanlarda yardım ettiklerini söyledi. Göktürk, bu kez de konteyner kentte yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara temizlik kolisi dağıttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen bu projeler, okulumuzda ve diğer meslek liselerimizde her geçen gün artarak devam ediyor. Daha önce de yaptığımız çalışmalarda, ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın boya, badana, inşaat, elektrik ve tesisat işleri ihtiyacını gidermiştik. Artık meslek liselerimiz ara eleman yetiştirmekten çıkarak, aranan eleman yetiştiren müesseselere döndü. İnşallah önümüzdeki zamanlarda, meslek liselerinin önemi artarak devam edecek"DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-06 15:33:18



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