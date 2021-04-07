Çalınan ekmek teknesinin yerine 3 tane hediye edildi



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da yaklaşık 20 gün önce kağıt toplama arabası çalınan 2 çocuk annesi Hayriye Korkmaz (35) ve ailesinin yardımına Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri Topluluğu ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri yetişti. Korkmaz´a 1'i lise, 2'si de hayırseverler tarafından 3 kağıt toplama arabası hediye edildi. Oğluna bir bisiklet de hediye edilen Korkmaz, "Yardım istemiyorum, arabam geldi bana yeter. Allah verenlerden razı olsun. Arabam olmasaydı perişan olurdum. Geçimimi kağıtla sağlıyorum" dedi.

Elazığ'da, çocuklarının geçimini sağlamak için kağıt toplayıp satan Hayriye Korkmaz´ın ekmek teknesi olarak gördüğü kağıt toplama arabası çalındı. Durumu öğrenen Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri Topluluğu ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri harekete geçti. Gönüllü ve öğrenciler 1'i lise, 2'si de hayırseverlerden aldıkları 3 kağıt toplama arabası Korkmaz'a hediye etti.

'HIRSIZ VİCDAN YAPAR DİYE BEKLEDİK'

Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri Topluluğu Temsilcisi Musab Tanyıldızı, Hayriye Korkmaz'ı 2 yıldır tanıdıklarını ve daha önce de evinin tadilatını yaptıklarını söyledi. Yıldız, "20 gün önce kestiğimiz kurban etini dağıtıyorduk. Eti Hayriye ablaya getirdiğimde, 'Benim daha büyük bir sıkıntım var' dedi. Abla ne oldu diye sorduğumda, 'Ekmeğimi kazandığım arabamı çaldılar' dedi. Hayriye ablanın eşi yok, 2 çocuğu var. Geçimini tamamen bu araba ile sağlıyordu. Arabayı çalan adam belki vicdan yapabilir diye bekledik. Çünkü durumu çok kötüydü. Yeni bir araba yapılması için, çektiğimiz videoyu sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Allah duyarlılık gösteren hayırseverlerden razı olsun. Biz bir araba istedik, 3 araba teslim etmiş olduk. Burada çok duygulu anlar yaşandı. Hayriye Abla ağladı. Görünce şok oldu. Küçük oğlu Yusuf'a da bisiklet getirdik. Şimdi tekrardan ekmek parasına geri döndü. Biz de buna vesile olduk" dedi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Alan Şefi Veysel Yapıcı ise, "Bu ailenin durumunu, bölümümüzdeki bir öğretmen arkadaşımız vesilesiyle öğrendik. Rızaiye Mahallesi Gönül Elçileri, böyle bir aile olduğunu, ekmek teknesi olan kağıt toplama arabasının çalındığını söylediler. Biz de okul olarak böyle bir araba yapmaya karar verdik. Öğrencilerimizle beraber aracı yaptık ve aileye destek olmaya çalıştık" diye konuştu.

Oğluna bir bisiklet de hediye edilen Korkmaz, "Yardım istemiyorum, arabam geldi bana yeter. Allah verenlerden razı olsun. Arabam olmasaydı perişan olurdum. Geçimimi kağıtla sağlıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-07 11:14:20



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