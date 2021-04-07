Otomobil ağacı çarptı:1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AGT 968 plakalı otomobil, şehir merkezine doğru seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağacı çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.