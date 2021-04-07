2. Lig: Elazığspor: 1 - Sakaryaspor: 6

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 32. haftasında Elazığspor, sahasında Sakaryaspor’a 61 mağlup oldu.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Erdem Temel xx, Uğur Erdoğan xx, Muratcan Ilgaz xx
Elazığspor: Ali Karataş x, Ömer Faruk Aydemir x, Cihan Canpolat x (Ahmet Ertuğrul dk. 59 x), Kadir Bekmezci xx, Cihan Aslan x (Selim Enes dk. 46 x), Muhammed İldiz xx, Muhammed Düzgüner xx, İzzet Topatar xx, Hasan Ekici x (Fırat dk. 46 xx), Eren Çinkılınç xx, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Fırat Sefa dk. 59 xxx)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Nuri Fatih Aydin xx (Caner dk. 55 xxx), Muhammet Reis xxx (Oğuzhan dk. 82), Hasan Bilal xxx (Çağrı dk. 55 x), Ali Özgün xxx (Özkan dk. 82), Mehmet Boztepe x (Berk İsmail dk. 65 x), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Alpay Koçaklı xx, Ümit Yasin Arslan xx
Goller: Fırat Sefa (dk. 62) (Elazığspor), Hasan (dk. 28 ve 40), Ali Özgün (dk. 51 ve 78), Caner (dk. 71), Muhammet Reis (dk. 79) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Muhammed İldiz (Elazığspor) Caner, Ümit Yasin (Sakaryaspor)
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