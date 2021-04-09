'Kırmızı Montlular' atık cam ve şişelerden 100 tablo yaptı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', vatandaşlara yardımın yanı sıra, 'Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyor. Gönüllüler deprem nedeniyle yıkılan yapılardan topladıkları cam ve şişelerden yaptığı 100'e yakın tabloyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu kurum ve STK temsilcilerine hediye etti.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak 2020'deki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı ve valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla, yaklaşık 300 gönüllüden oluşan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu.

Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek, 20 binden fazla vatandaşa yiyecek ve giyecek yardımında bulundu. Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgenin ardından, Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na dahil olan gönüllüler hareketi, depremzedelerle birlikte, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlara da hizmet vermeye başladı.

Gönüllüler, bunların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'ne de destek veriyor. Gönüllüler, atık cam ve şişelerden bir yılda 100'e yakın tablo yaptı. Yapılan tabloların bir kısmı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, çeşitli yöneticilere, kamu kurum ve STK temsilcilerine hediye edildi. Satışa sunulan bazı tablolardan edilen gelirle de, gönüllülerin harçlığı çıkıyor, yoksul vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

TABLOLARIN GELİRİ YOKSULA GİDİYOR

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, yardım faaliyetlerinin yanı sıra, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için, çalışma yaptıklarını söyledi. Yiğit, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'ne, biz de burada katkı veriyoruz. Biliyorsunuz ki cam, doğada çok uzun sürede kayboluyor ve doğaya zarar veren elementler arasında. Biz de bunları doğal bir şekilde yaşama kazandırmak adına, tablolar yapıyoruz. Tabloları işleyip hem hediye olarak, hem de satışa sunuyoruz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, ilimizin yöneticileri, siyasi parti, kamu kuruluşları ve STK başkanlarına da eserleri hediye ederek, bu farkındalığı sürdürdük. Buradan gelen gelirleri ihtiyaç sahibi ailelerimize, çocukların eğitim, kırtasiye giderlerine ve köy okulunda okuyan çocukların eğitim masraflarına kullanıyoruz. Bu vesileyle, sıfır atıktan çok, ciddi bir amaca da hizmet etmiş oluyoruz. Bir yılda 100'e yakın tablo yaptık. Hedefimiz sıfır atık projesine daha ciddi bir farkındalık yaratmak" dedi.

'AMACIM TÜM CANLILARA YARDIM ETMEK'

Gönüllüler ekibinden Ece Berber ise, Kırmızı Montlular'a katılma amacının, tüm canlılara yardım etmek olduğunu söyledi. Geri dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ifade eden Berber, "Yardımlarımızın yanı sıra, geri dönüşüm projemiz oldu. Projemizde cam parçalarını, maden suyu şişelerini toplayıp, tablolara dönüştürüyoruz. Satışa sunduklarımızla, kazandığımız para ile harçlığımızı çıkarıp, ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'HARÇLIĞIMIZ DA ÇIKIYOR'

Gönüllülerden Ramazan Melih Gül de, depremden dolayı hasar gören evlerin camlarından ve atık şişelerden tablo yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bugüne kadar 100'e yakın tablo yaptık. Kazandığımız parayı kendimize ve ofisimize harcadık. Artan paraları ise, yoksul ailelerin gıda ve kıyafet gibi ihtiyaçlarına harcadık. İlk başta çok zorlandık. Çünkü ilk kez yapıyorduk. Sonradan elimiz alıştığı için, yaparken zevk alıyoruz, stresimizi azaltıyor. Boş vakitlerimizde böyle güzel bir sanatla uğraşıyoruz. Maddi ve manevi olarak güzel bir duygu hissettiriyor"

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-09 11:58:57



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