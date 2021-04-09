Öğrenciler atık malzemelerden eser yaptı, sergi açıldı

Elazığ'da ilkokul öğrencileri, atık malzemelerden çeşitli eserler yaptı, sergi açıldı.

Yücel İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuba Bilançoğlu koordinesinde 4. sınıf öğrencileri atık malzemelerden 'İslami Eserler' yaptı. Bir birinden farklı camiler yapan çocukların eserleriyle okulda sergi açıldı. Serginin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, EğitimBirSen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi, EDEP Platformu Başkanı Şahin Kara, idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Eser yapan ve dereceye giren öğrenciler ise ödül verildi.

Atık malzemelerden hazırlanan birbirinden güzel eserlerin sergilendiği sergi alanını gezen ve eserler hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, hazırlanan serginin tamamen çocukların el emeği olduğunu belirterek;"İslami eserleri tasvir eden çocuklarımıza değerler eğitimi kapsamında bu çalışmayı yaptıran öğretmenimizi ve okul yöneticilerimizi de kutluyorum. Gerçekten birbirinden güzel ve anlamlı eserler ortaya çıkarılmış. Üstelik eserlerin hepsinde atık malzeme kullanılarak daha anlamlı bir işe imza atılmış” dedi.

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