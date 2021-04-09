17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (3)

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TUTUKLANDI

Elazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, bu sabah saatlerinde saklandığı dedesinin evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-09 19:34:18



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