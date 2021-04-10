Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de sağanak yağışlar beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Malatya çevrelerinin kısa süreli hafif sağanak yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden orta,yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

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