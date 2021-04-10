Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yıl dönümü

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle çelenk koyma töreni yapıldı.

Her ilde olduğu gibi Elazığ'da da Türk Polis Teşkilatı’nın 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle program düzenlendi. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılan valilik önündeki çelenk sunma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksekokulu ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu.

İl Emniyet Müdürü Celal Sel, emniyet mensuplarının katıldığı program sona ererken, hafta boyunca şehitlik, şehit aileleri ve çeşitli ziyaretlerin yapıldığı aktarıldı.

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