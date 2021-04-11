Hobisini işe dönüştüren vatandaş insan boyunda çoban köpekleriyle çiftlik kurdu

Elazığ’da çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği beslemeye başlayan Oğuzhan Özdemir, köpek yetiştirme çiftliği kurdu. Görenlerin yok böyle bir hobi dediği çiftlikte köpekleriyle vakit geçiren Özmedir, bir tanesine 50 bin TL teklif etmelerine rağmen satış yapmadığını aktardı.

Merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir, çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği aldı. Ardından köpeklerin üremesi ve kendisinin de diğer illerden damızlık alması ile hayvanlarının sayısı artmaya başladı. Ticari bir amaç gütmeyen ve hiçbir köpeğini vermeye kıyamayan Özdemir, bahçesine kafesli bir çiftlik kurdu. Özmedir'in boyuna yaklaşan 20 damızlık, 10 da yavru köpek bulunan çiftlik görenlerin dikkatini çekiyor. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olarak bilinen Anadolu çoban köpekleri, et ve mama ile besleniyor. Bir köpeğine 50 bin lira vermelerine rağmen satmadığını belirten Özdemir, emniyete, askeriyeye ve sadece kendileri gibi bakabilenlere zaman zaman verdiğini aktardı.



"Köpeğimize 50 bin lira verdiler, 100 bin de verseler vermem"

Köpeklere karşı çocukluktan gelen bir hevesi olduğunu belirten Oğuzhan Özdemir, “Özellikle de Anadolu çoban köpeklerine karşı hevesim vardı. Bir çift ile başladık ve ürettik. Sevdiğimiz için bırakamadık. Onun yavrusu, bu güzel derken çiftlik haline dönüştürdük. Bir ticari amacım yok, zevk uğruna besliyorum. Bunları güzellik yarışmalarına götürüyoruz, dereceler alıyorlar. Bunlar çoğaldıkça barınak yeri sağlamak için çiftlik yaptık. Hepsinin 25 metrekare alanda kafesleri var. Açık alanda gezmeleri için tel örgü alanları var. Hepsini salıyoruz, 4 kilometre geziyorlar. Bunlara değer biçilmez. Geçen sene bir Aslan adlı köpeğimize 50 bin lira verdiler. 100 bin de verseler vermem. Biz heves uğruna besliyoruz, değeri biçilmez” dedi.



"İsteyen ziyaretçilerimiz gelip görüp sevebilirler"

Köpeklerinin kangala göre biraz daha iri yapılı olduğunu aktaran Özdemir, “Alan korumada bunlar daha iyiler. Kangallar sürü korumada bunlara göre iyidir. Bunlar da alan korumada ve bahçede daha iyi. Fizik olarak kangallara göre daha ağır ve yüksekler. Dosta güven, düşmana korku verirler. Teslim ettiğin alanı, sürüyü canları pahasına korurlar. İsteyen ziyaretçilerimiz gelip görüp sevebilirler. Tanıdığımız sürü sahiplerine yönlendirebiliyoruz. Emniyet ve askeriyeye veriyoruz" diye konuştu.

30 tane köpeği olduğunu dile getiren Özdemir, “Yavrularımız 10 tane. Diğerleri damızlık olarak yetiştirdiğimiz Türkiye’nin her ilinden getirdiğimiz güzel damızlık köpeklerimiz var. Onları bilinçli bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. 84 santimden 94 santime kadar yükseklikleri var. Ortalama 92 kilograma kadar olabiliyor. Hazır mama, bir de sakatat, tavukla besliyoruz. Çiğ vermiyoruz, hepsini pişiriyoruz. Elazığ’da bizim gibi arsa üzerinde çiftlik olarak üreten ve besleyen yok. Köpeklerimizin hepsi veteriner kontrolündedir. Aylık bakımları, aşıları ve karneleri yapılıyor. İlerleyen zamanlarda çip taktırmayı da düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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