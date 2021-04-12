Meteorolojiden 5 il için karla karışık yağmur uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:" Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir" denildi.

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde zirai don riski bulunduğunu aktaran merkez, özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olmasını önerdi.

Öteyandan, Tunceli ve Bingöl çevreleri için toz taşınımı uyarısı da yapıldı.

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