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Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti

DHA

Görevden alınan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı, partiden istifa etti


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkezi tarafından görevden alınan Elazığ İl Başkanı Murat Dağhan, partiden istifa etti.
Murat Dağhan, DEVA Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada parti tüzüğünün gerektiği şekilde işletilmediğini söyledi. Dağhan, düzenlediği basın toplantısında kendisiyle birlikte Alacakaya, Kovancılar, Keban ve merkez ilçeden 107 kişinin partiden istifa ettiklerini duyurdu.
Kendisine yönelik bir kalkışmanın olduğunu öne süren Dağhan, kalkışmanın ardından tüzük kapsamında disiplin sürecinin başlatılmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Elazığ il teşkilatı büyük kongreye müteakip teşkilat içi bir kalkışma harekatına maruz kalmıştır. Bunu genel merkeze sözlü ve yazılı olarak birçok defa paylaşıp ve disiplin sürecinin başlatılmasını istedik. Ancak geçen zaman zarfında genel merkez ve bu kalkışmayı tüzük kapsamında ele alma ve çözümleme yoluna gitmemiştir. Bununla birlikte hangi gerekçe olursa olsun hukuku parti içerisinde bile istemeyen bir partinin Türkiye'nin sorunlarına derman olacağına artık inanmıyoruz. Tüzüğü işletemeyen genel merkezin yeni il başkanı arayışlarına girmiş olduğunu büyük bir hayal kırıklığı ile öğrenmemiz ve bunu adaletle bağdaştıramamamız hasebiyle bütün yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçedeki arkadaşlar, disiplin kurulu üyeleriyle birlikte istifa ediyoruz. Bizi istemeyen bir partide görev yapacak kadar da haysiyetsiz değiliz. Böyle devam ederse bu dik duruşu ve haysiyetli siyaseti benimseyen diğer arkadaşların da yakın zamanda hepsinin istifa edeceğine inanıyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-04-12 15:54:18

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