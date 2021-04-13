Elazığ’da pompalı tüfekle cinayet

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Demirciler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur E. ile bir şahıs arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, Uğur E.’ye pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Ağır yaralanan Uğur E. arkadaşları tarafından ticari taksi ile götürüldüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.