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Elazığ’da klarnetli, davullu sosyal mesafeli sahur halayı Elazığ'da yıllardır süren sahur halayı geleneği Koronovirüs’e (Covid-19) rağmen bozulmadı, davul klarnet eşliğinde sosyal mesafeye uyularak halay çekildi

İHA

Elazığ’da klarnetli, davullu sosyal mesafeli sahur halayı Elazığ'da yıllardır süren sahur halayı geleneği Koronovirüs’e (Covid-19) rağmen bozulmadı, davul klarnet eşliğinde sosyal mesafeye uyularak halay çekildi

Elazığ'da yıllardır süren sahur halayı geleneği Koronovirüs’e (Covid19) rağmen bozulmadı, davul klarnet eşliğinde sosyal mesafeye uyularak çekildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya ve sosyal mesafeye dikkat ediyor. Merkeze bağlı Yeni Mahalle sakinleri, sahur halayı geleneğini devam ettirmek ve pandemi sürecinde vatandaşlara moral vermek istedi. Bu kapsamda ilk sahurda bir araya gelen mahalle sakinleri, davul klarnet eşliğinde ele ele tutuşmadan sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak halay çekti. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.
Sahurun ilk akşamı olduğunu dile getiren Muhtar Aytaç Özkan, ” Kavuşturan Rabbime hamd olsun. 2 yıldır pandemiden dolayı Ramazan ayını kutlayamıyorduk. Bu yıl Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, valimizden ricada bulundu. En azından kültürümüz olan davulumuz ve klarnetimiz çıksın. Elazığ halkımıza bir moral olsun. Camlarda bile izleseler kültürümüze bağlı olduğumuzu görsünler istedik. Bizi kırmadı. Bu yıl Ramazan ayında sosyal mesafeye uymak şartı ile davul klarneti serbest bıraktı. Biraz üzgünüz, el ele tutuşamıyoruz. Sosyal mesafeyi korumak zorundayız. Kimseye bir şey bulaştırmak istiyoruz. Bu halayı temsili olarak yaptık. Ramazan ayı hürmetine rabbim bu musibeti kaldırır. Biz 15 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Büyüklerimizden gördük biz devraldık. İlerleyen yıllarda küçüklerimiz bizden devralacak. Bu gelenek asırlar boyunca devam edecek” dedi
Vatandaşlardan Özkan Taş ise”Her sene muhtarımızın yaptığı etkinliğe katkıda bulunuyoruz. Bu sene isterdik ki el ele halay çekelim ama olmadı, nasip değilmiş. Buda ilk gün anısına böyle bir halay oldu. temennimiz ileri ki senelerde el ele tutuşup halay çekmek. Bu milli geleneklerimizi devam ettirmek istiyoruz. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek halay çektik. Maske mesafe nizami bir şekilde yapıldı” diye konuştu.

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