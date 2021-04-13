Otomobil direğe çarptı,sürücü yaralı kurtuldu

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Elazığ'da otomobilin çarptığı aydınlatma direği, aracın üzerine devirdi, sürücü yaralandı.

Kaza, Keban yolu Çalık Köyü Süleymaniye Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ACE 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çaptı. Çarpmanın etkisi ile direk aracın üzerine devrildi, sürücü ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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