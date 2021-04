Elazığ TSO Başkanı Aslan:"Önceliğimiz şehre ve üyelerimize değer katmaktır"

Hedeflerinin şehre ve üyelere değer katmak olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Odamızın Stratejik Planlaması kapsamında bugüne kadar 42 ana başlık altında 250 iyi uygulama örneğini rapor haline getirmiş bulunmaktayız" dedi.

Elazığ TSO Stratejik Planlama İstişare Toplantısı,akademik danışmanlar, birim müdürleri ve akreditasyon ekibinin katılımı ile yapıldı.Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, toplantıda yaptıkları çalışmalara değindi.

20182023 dönemi odanın stratejik planlamasıyla ilgili titiz bir çalışma ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,"Bu planlama her yılın başında revize edilerek günün ihtiyaç ve koşullarına göre yenilenmektedir. 2021 yılı başından beri de üzerinde çalımalar devam etmiştir. Bugün çok değerli odamız akademik danışmanlarımız ve profesyonellerimizle yeniden süreçleri değerlendireceğiz. Odamızın Stratejik Planlaması kapsamında bugüne kadar 42 ana başlık altında 250 iyi uygulama örneğini rapor haline getirmiş bulunmaktayız. Bu çalışmalar hem ilimizin hedeflemiş olduğu kalkınma ve gelişme düzeyine ulaşmayı hem de üyelerimizin sürdürülebilir bir ekonomik yapı içeresinde büyümelerini hedeflemektedir. Tüm bu çalışmaları yaparken TOBB tarafından yaptırılan bağımsız denetçilerin izleme ve raporlaması ile akreditasyon sınıfı belirlenmektedir. Odamız bu hizmet dönemimizde C sınıfında B’ye yükselme başarısı ortaya koymuştur. Ancak hedefimizin A sınıfı olduğunu ve hem şehrin hem de ilimize bunun yakıştığını ifade etmiştik. Amacımız duvara asılacak belge almak değil, ölçülebilir hedefleri olan ve bu hedeflerle hem şehre hem de üyelerine değer katan bir oda olmaktır. Bu anlayış ve bakış açısı ile çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin de bu süreçte çok değerli katkıları olacağını biliyoruz. Sizlerin öneri, yönlendirme ve gayretlerinizle çok daha güzel işler çıkacağına inanıyorum"dedi.

3 saate yakın süren toplantıda stratejik planlama ve hedefler üzerinde sunum yapan Elazığ TSO Genel Sekreteri M.Mehmet Karabulut ve Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürü Etem Yalın her bir başlıkla ilgili gelinen süreç hakkında da bilgi verdi.

Akademik danışmanlar Doç.Dr. Ahmet Orhan ve Doç.Dr. İzzet Taşar’da 2021 yılı başından itibaren kurumun çalışmalarını mercek altına aldıklarını belirterek, stratejik plan ve 42 ana başlık altında yapılan iyi uygulama örneklerinden etkilendiklerini aktardı.

