Çok yüksek riskli Elazığ'da validen 'kurallara uyalım' çağrısı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca yayımlanan son risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Elazığ'da, bazı caddelere HES kodu ile giriş şartı devam ederken, Vali Erkaya Yırık da kurallara uyma çağırısında bulunarak, "Hiçbir virüs tedbirlerden daha güçlü değildir ama vatandaşlarımızın biraz daha gayret etmesini istirham ediyoruz" dedi.

Elazığ'ın, koronavirüs risk haritasında, geçen haftaki vaka oranı 100 binde 153,92 olurken, bu hafta ise 250,19'a yükseldi. Daha önce 'orta riskli' iller arasında yer alan ve son tabloda 'çok yüksek riskli' illerin yer aldığı kırmızı kategoriye geçen Elazığ'da Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na girişler için getirilen HES kodu şartı da sürüyor.

Kentte artan vakalar nedeniyle Vali Erkaya Yırık, uyarılarını yineledi. Kurallara uyma çağrısında bulunan Yırık, "Vaka sayımız her gün artıyor. Maske, mesafe ve temizliğin bu işin en başında gelen tedbirler olduğunu vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Hiçbir virüs tedbirlerden daha güçlü değildir ama vatandaşlarımızın biraz daha gayret etmesini istirham ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-16 10:29:20



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