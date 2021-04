İftar çadırı kurulmadı ama kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynadı Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'da da iftar çadırı kurulmazken, Elazığ Belediyesi tarafından her gün 600 kişilik sıcak yemek hazırlanarak evlere teslim ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu Ramazan'da iftar çadırları kurulmadı. Elazığ Belediyesi ise her gün 600 kişilik 3 çeşit sıcak yemek hazırlayarak, evlere teslim ediyor.

Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle iftar çadırlarının kurulamadığı ikinci Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından her gün 600 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler, iftar saati yaklaşmaya başladığında presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik veriliyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “İnşallah pandemi ortamında yaşanan sıkıntıların biran önce ortadan kalkmasını Allah’tan diliyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları özellikle sosyal anlamda güzel çalışmalar yapıyor. Bu yıl pandemiden dolayı iftar çadırları kurulmadı. Evlerimizde yaşlılara, bakıma muhtaç kişilere, engelli vatandaşlarımıza, bize gelen taleplere, daha önce evde bakım hizmeti verilen kişilere iftarda bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla yemek götürüyoruz. Belediyemizin Hayır Çarşısı içerisinde hazırlanan yemeklerimizi yine kendi personelimiz ve araçlarımız tarafından ciddi bir çalışma ile vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız insanımıza en iyi hizmeti yapmak içindir” dedi.

