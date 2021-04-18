Oruç tutun bağışıklığınız güçlensin Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay: "Yapılan araştırmalar oruç tutmanın bağışıklığı kuvvetlendirdiğini gösteriyor, bu yüzden pandeminin tam ortasındayken böyle bir detoksa ihtiyacımız var”

Oruç tutmanın bağışıklık sistemine iyi gelip kuvvetlendirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durulması gerektiğine dikkat çekerek, sebze, meyve gibi bol lifli ve posalı besinlerle iftar ve sahurda kaliteli protein alınmasını önerdi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de Ramazan ayında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Oruç tutmanın bağışıklığı kuvvetlendirdiğine ve Covid19 salgınının devam ettiği Ramazan ayında doğru beslenmenin elzem olduğuna dikkat çeken Tekay, aynı zamanda bu ayda artan kabızlık hastalığına hurmanın iyi geldiğini söyledi.

Salgının devam ettiği Ramazan ayında da oruç tutmanın bağışıklığa etkisini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, “Maalesef, bir önceki yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı pandemiye denk geldi. Öncelikle herhangi bir kronik rahatsızlığınız, sürekli kullanmanız gereken bir ilaç yoksa sürekli su içmek ve yemek yemek zorunda değilseniz ve doktorunuz izin veriyorsa, mutlaka oruç tutmanızı öneriyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki oruç tutmak bağışıklığı kuvvetlendirmektedir. Bu sebeple tam da pandeminin ortasındayken böyle bir detoksa ihtiyacımız var” dedi.



"Mutlaka kaliteli protein almanız gerekiyor"

Oruç tutarken bağışıklığı güçlendirmek için önerilerde bulunan Tekay, “Uzun süre açlıktan, kan şekerimizden dolayı tatlı isteğimiz oluyor. Bu yüzden basit şekerlere yönelebiliyoruz. Mutlaka basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durmanızı, sebze ve meyve gibi bol lifli besinleri tüketmenizi istiyoruz. Hem iftarda hem de sahurda kaliteli protein almanız gerekiyor. Bu proteinler, yumurta, peynir, et, tavuk balık ya da mümkünse ve sizi rahatsız etmeyecekse kuru baklagillerdir. Besinler kadar elzem olan su da bizim çok önemli. İftardan sahura kadar mutlaka 2 ile 2.5 litre su içmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.



"Bol lif ve magnezyum içeren hurmayı mutlaka tüketmenizi istiyoruz"

Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıkları ile birlikte çok sık karşılaştıkları rahatsızlıklara da değinen Tekay, “Her Ramazan’da ya da beslenme şekli değiştiğinde bir kabızlık problemi görüyoruz. Ramazan ayında en öne çıkan besin, hurma. Bol lif ve magnezyum içeren hurmayı mutlaka tüketmenizi istiyoruz. Bunun yanı sıra kırmızı pancar, yulaf, kabak ve bağışıklığı kuvvetlendirecek bir probiyotik kaynağı olan yoğurt tüketmenizi istiyoruz. Demir eksikliği varsa ve demir ilacı ya da magnezyum malat kullanıyorsanız, bunu sahurdan önce almanızı tavsiye ediyoruz. İftardan sonra C ve D vitamini alabilirsiniz” diye konuştu.

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