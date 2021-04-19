Elazığ'da kapsamlı temizlik,ilaçlama ve bakım çalışması

Elazığ'da belediye ekipleri tarafından baharla birlikte kentin 4 bir yanında kapsamlı temizlik çalışması ile park ve yollarda çeşitli çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle hafta sonu kısıtlamalarını değerlendiren çok sayıda ekibin yoğun temizlik çalışmasının yanı sıra yol çizgi çalışması, larva ilaçlama ve parklarda ferforje çalışması yaptığı aktarıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalar kapsamında şehrin yoğun nüfuslu mahalleleri arasında yer alan Üniversite Mahallesi’nde cadde ve sokaklar süpürge araçlarıyla süpürdü, ardından vakumlu arazöz araçlarla yıkandı.Daha sonra vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs durakları ve çeşmeler ile parklar buharlı temizlik aracıyla temizlenerek hijyenik bir hale getirildi. Evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı yapıldığı, konteyner yıkama araçlarıyla yıkanan çöp konteynerleri sinek ve larva oluşumuna karşı ilaçlandı, eskimiş konteynerlerin ise yenileri ile değiştirildiği kaydedildi.Ekipler ayrıca vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için mahalle içerisinde bulunan Veysel Karani Cami’de temizlik ve dezenfekte çalışması yaptığı, iç ve dış kısımları ayrı olacak şekilde yıkayarak hijyenik hale getirildiği ifade edildi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yandan şehir genelinde dezenfekte çalışmaları yaptığı diğer yandan da sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bağlı ekiplerin de, şehir genelinde ihtiyaç duyulan tüm çocuk parklarında çocukların daha rahat ve güvenli vakit geçirebilmeleri için ferforje demir korkuluk çalışması yaptığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.