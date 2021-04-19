Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için saatte 70 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güneyli yönlerden saatte 40 ile 70 kilometre arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir"denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyrettiğini belirten merkez, Salı ve Çarşamba günü beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunmasını önerdi.

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