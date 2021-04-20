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Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi

İHA

Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi

Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi.
Araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, bir sene önce 1992 model TofaşŞahin marka hurda aracı 5 bin liraya satın aldı. Yıldız, bir sene içerisinde boş zamanlarında aracın orijinal parçalarını bozmadan yürür vaziyete getirdi. Ardından otomobilin üstünü kesen, koltuklarını döşeyip boyayan Yıldız, 10 bin lira masraf ettiği aracı görenlerin şaşkınlıkla baktığı lüks bir otomobile çevirdi. Zevk için böyle bir çalışma yaptığını aktaran Yıldız, hiç bir şekilde satış yapmayı düşünmediğini, kapının önüne koyacağını isteyenin gelin arabası bile yapabileceğini aktardı.
Aracın 92 model olduğunu anımsatan Halis Yıldız, "Yaklaşık bir yıl önce hurdadan aldım. Bir yılda boş zamanlarımızda uğraşa uğraşa bu duruma getirdik. Daha yapacağımız çok şey var. Eksiklerimiz var. Üstü tende yapılacak, jantlar yapılacak. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Ortaya güzel bir eser çıktı. Önce üst tarafı kestik. Arabayı komple soyduk. Motorunu, şanzımanını aldık, çürüklerini yaptık kaynattık. Ondan sonra topladık. Bayağı bir emek verdik. Bunu 5 bin liraya almıştım. 10 bin lira da harcadım. Hurdalardan böyle bir şeyler alıp yapmayı seviyorum. Bu şehre bir katma değer katmak istiyoruz. Gaziantep’in Mennan ustası nasıl varsa Elazığ’ın da bir ustası olsun” dedi.

İsteyen fotoğraf çektirsin, isteyen gelin arabası yapsın
Bu işi para için yapmadığını hatta otomobiline 700 bin TL bile verseler satmayacağını aktaran Yıldız, “Bende öncelik iştir. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Hep gözümüz başkalarında kaldı. Biraz biz yapalım. Tam toparlayınca kapının önüne atacağım. Vatandaşlar fotoğraf çektirsin, gelin arabası olsun, sürsünler. Yakında çiçek Abbas var, oda çıkacak. Başka araçlarımız var. Bu memlekete bir şeyler yapmak istiyoruz. Sanayi, üniversite, bilgi ve emeği birleştirsek çok şeyler olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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