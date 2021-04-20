İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cİhangiroğlu,"Covid19’u ayaktan geçirenler, rahatsızlık hissetmeyenler sağlık için faydalı olan oruç ibadetini eda edebilirler. Fakat solumun sıkıntısı olanlar, kalp, tansiyon ve şeker gibi ek hastalıkları olup da Covid19’u ağır geçirenler vücut direnci düşmesin diye kullandığı ilaçlarla birlikte doktorunun da görüşünü alarak uygun görülürse oruç ibadetini rahatsız olduğu dönemde eda etmeyebilirler"dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu, Covid19 hastalığına yakalanan ve ağır atlatan vatandaşların Ramazan ayında oruç tutmaları konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayında Covid19 hastalığını geçirenlere oruç tutup tutmamaları konusunda önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu, “ İslam aleminin hem bedenen hem de manen arındığı, ibadetini güzel bir şekilde yaptığı bir aydayız. Maalesef son iki yıldır Covid19 virüsüyle tüm dünya mücadele etmekte. Son yıllarda da bu virüse bağlı olarak çeşitli dalgalanmalarla hasta sayılarında artış mevcut. Ramazan ayında da üçüncü dalganın içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz. Covid19, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonuyla birlikte bulaş riskinin daha fazla olduğu bir durumda. Covid19’u, şeker hastalığı, tansiyon ve diyabet gibi hastalıkları olup ağır atlatan hastalar da mevcut hafif bir şekilde ayakta geçirenlerde mevcut. Covid'de vücut direncinin yüksek seviyelerinde olması gereken bir durum. Covid19’u ayaktan geçirenler, rahatsızlık hissetmeyenler sağlık için faydalı olan oruç ibadetini eda edebilirler. Fakat solumun sıkıntısı olanlar, kalp, tansiyon ve şeker gibi ek hastalıkları olup da Covid19’u ağır geçirenler vücut direnci düşmesin diye kullandığı ilaçlarla birlikte doktorunun da görüşünü alarak uygun görülürse oruç ibadetini rahatsız olduğu dönemde eda etmeyebilirler”ifadelerini kullandı.

Daha önceden Covid19’u ağır geçirip ciğerlerinde rahatsız olan ve solunum cihazına bağlananlar için de önerilerden bulunan Uzm. Dr. Cİhangiroğlu, “Aynı şekilde bu tarz hastalar da hekimlerinin kontrolleri dahilinde oruç için uygun görünmemiş ve sıkıntılı bir şekilde hastalığı atlatmışsa oruç tutmalarını önermiyoruz. Covid19 tedavisi alırken daha önce hiçbir rahatsızlığınız olmasa bile bu hastalığın etkilemesine bağlı olarak kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer organlarda problemler oluşmuş olabilir. Bu problemi olan hastaların da kendilerine ve beslenmelerine dikkat etmelerini, yeteri kadar su ve sıvı tüketmelerini, uyku ve diyetlerine önemli bir şekilde dikkat etmelerini öneriyoruz. Son olarak, iftar ve sahurlarda tedbir, mesafe, kalabalıktan uzak durup bulaş riskini önlemeye önem gösterirsek daha kolay bir şekilde bu süreci birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.