Meteorolojiden dolu uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevresinde yer yer aralıklı sağanak yağış ile dolu uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer aralıklı sağanak yağış ve yer yer dolu hadisesi beklenmektedir.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üstünde seyretmesi, rüzgarların kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
Kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle de uyarısını yenileyen merkez, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.