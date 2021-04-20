Elazığ'da, çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi öldü

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Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, çalıştığı inşaatta başına demir düşen işçi Özkan Ataş (37), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde inşaatta meydana geldi. Vinçle üst katlara çıkarılan demir, inşaat işçisi Özkan Ataş'ın başına düştü. Ataş'ın mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ataş ardından ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Ataş, Elazığ'daki hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Özkan Ataş'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2021-04-20 17:58:05



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