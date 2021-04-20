Elazığ’da iş kazası,bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir inşaatta üzerine demir düşen işçi, hayatını kaybetti.
Olay, Karakoçan ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç ile yukarı çıkarılan demir, aşağıda çalışan Özkan Ataş’ın (37) üzerine düştü. Demirin başına gelmesi ile ağır yaralanan Ataş, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Fakat Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
2 çocuk babası Ataş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.