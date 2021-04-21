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Elazığ’da 3 cadde araç trafiğine kapatıldı, yayalara sosyal mesafe olanağı sağlandı

İHA

Elazığ’da 3 cadde araç trafiğine kapatıldı, yayalara sosyal mesafe olanağı sağlandı

Elazığ’da Korana virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararla vatandaşların yoğun olarak kullandığı 3 cadde araç trafiğine kapatılarak, sosyal mesafeye dikkat edilmesine olanak sağlandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanarak pandemiyle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları aldı. Alınan karar doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddeleri ikinci bir emre kadar 09.00 ile 19.00 arasında araç trafiğine kapatıldı. Bugün uygulamaya konulan karar çerçevesinde polis ve belediye ekipleri, cadde başları ile ara sokaklara barikatlar kurarak 3 caddeye bağlantıyı kesti. Çok yoğun olduğu için yan yana yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise alınan kararla, sosyal mesafeye daha fazla dikkat ederek hareket etmeye başladı.
Öte yandan, daha önceden aynı caddeler için başlatılan HES kodu uygulamasının da devam edeceği belirtildi.
Elazığ’da çok yoğun bir trafik olduğunu belirten Nihat Güllü, “Şuan 3 büyük cadde trafiğe kapatılmış durumda. Biz de aracımızı yukarıya bırakıp çarşıya geldik. Böyle olması güzel oldu ve inşallah daha iyi olur. Temennimiz de bu hastalığın azalması ve kurtulmamız. Vatandaşın da uyması lazım. Vatandaş uyarsa hastalığı da azaltırız. Şuan hastalık hat safhada ve durum çok ciddi, kurallara uymamız lazım” dedi.
Ana caddelerin trafiğe kapandığını aktaran Yahya Kılıç, “Böyle daha iyi oldu. En azından mesafe uzaklığı olur. Bu caddeler acayip derecede yoğundu ama şimdi biraz daha güzel olur. Bu hastalık konusunda vatandaşları uyarıyorum, zaten emniyet gereken müdahaleyi yapıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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