Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

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Elazığ'da 100 haneli bir köy Koronavirüs (Covid19)vakaları nedeniyle karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alacakaya ilçesine bağlı 100 haneli Halkalı köyünde Covid19 vakası görüldü.Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.Köye giden güvenlik güçleri bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

Köye giden Filyasyon ekiplerinin de tarama yaptığı bildirildi.

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