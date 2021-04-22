Elazığ'da tam donanımlı diş kliniği, mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı

Elazığ'da bir evi kaçak olarak diş kliniğine çeviren sahte diş hekimi içeride hastası varken jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerin yaptığı çalışmada, merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde tek katlı bir evin diş hekimliği kliniğine çevrildiği belirlendi. Bunun üzerine çalışmasını yürüten ekipler, kaçak klinikte çalışan 41 yaşındaki İbrahim D'nin ise diş hekimi olmadığını tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda sahte diş hekimliği yapan İbrahim D. gözaltına alınırken, ekiplere mekanın kendisine ait olduğunu da söylemekten çekinmedi. Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı.

Kaçak klinikte ise diş hekimlerinin kullandığı tüm tefrişatın yer aldığı, sahte hekiminin kullandığı reçete, randevu defteri ve alacak verecek kayıt defteri gibi deliller de çıktığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden gönderilen diş hekiminin de incelediği kaçak klinikteki malzemelere el konularak, ev mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheli İbrahim D. hakkında ise Jandarma tarafından yasal işlem başlatıldı.

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