Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

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Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Uzuntarla köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 AAB 780 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.

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