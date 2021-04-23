Elazığ kısıtlamada sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'ın da dahil edilmesiyle başlayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Elazığ sessizliğe büründü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle birlikte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan da dahil edildi. Ülke genelinde 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamada cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamaya geçti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı şehirde denetimlerin pazartesi sabahına kadar sürekli devam edeceği ve kısıtlama kararına uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.

Lojistik işiyle uğraştığı için kısıtlamadan muaf olduğunu belirten Tayfun Soyuyüce, “Geleceğimizle ilgili bir yılı bitirdik. İkinci yılımızda gitmesin. Sağlık çalışanları açısından daha önemli bir konu. Biz bir gün korunurken onlar devamlı çalışmaktadır. Herkesin kurallara uyması gerekiyor” dedi.

Kurallara mutlaka uyulması gerektiğini aktaran Muzaffer Gürtaş ise, “Bizler ticari taksi kullanıyoruz. Sokağa çıkmadan muafız. Pandemi kurallarına ne olursa olsun dikkat etmemiz lazım. Hijyene dikkat etmemiz lazım. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor geleceğimiz ve sağlığımız için” diye konuştu.

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