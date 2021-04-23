Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor, 200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor, 200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

İHA

Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor, 200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı

Elazığ’da deprem sonrası İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından yapılan 200 öğrenci kapasiteli anaokulu hizmete girdi.
Elazığ’da geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Bizmişen Mahallesi'nde anaokulu yapımına başlandı. Yaklaşık 700 metrekare alanda inşa edilen anaokulu tamamlandı. 5 dersliği, yemekhanesi ve açıkkapalı oyun alanları ile günde 200 öğrencinin eğitim görebileceği okul bugün törenle açıldı. Açılış törenine Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Saattin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Derneğin Kurucu Başkanı Sinem Güldal ve çok sayıda davetli katıldı.
TBMM’nin kuruluşundan bugüne 101 yıl geçtiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Bir asrı devirmiş ve bir asırdır bu günü çocuklarımızın bayramı olarak kutlamaktayız. Ocak ayında deprem yaşamış, 41 canını kaybetmiş, binlerce insanını yaralı olarak kurtarmış, binlerce binası yıkılmış Elazığ’da yaraları halan sarmaya devam ediyoruz. İşte bu İyiliğe Uçanlar Derneği’nin yapmış
olduğu faaliyet bunlardan bir tanesidir. Adı iyiliğe uçanlar, güzel bir isim. Yaptıkları işler de çok güzel. İyiliğe uçanlar inşallah bu anaokulundaki çocuklarımız buradan aldığı eğitimle iyiliğe uçacaklar. İlk emri oku olan, her daim yaratılana hizmet etmek, iyilik yapmak için emredilen dinin mensuplarıyız. Son gelişmeler gösteriyor ki anaokulunda eğitim alan çocuklarımız gelecek yıllarda daha başarılı oluyor” dedi.
Konuşmaların ardından çocuklar ve protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek anaokulunu açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
YEREL HABERLER Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Elazığ kısıtlamada sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Elazığ kısıtlamada sessizliğe büründü
Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL HABERLER Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mehmetçik’ten köy çocuklarına bayram sürprizi, gören koştu Jandarma araçları balon ve bayraklarla süslendi, köy köy gezen ekipler çocukların bayramını sürprizler yaparak kutladı 10 yaşındaki fiziksel engelli Özge Çimen’in evine de gidip süsleyen ekipler, küçük kıza unutulmaz bir bayram yaşattı
YEREL HABERLER Mehmetçik’ten köy çocuklarına bayram sürprizi, gören ...
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ TSO Başkanı Arslan:" KSÖ'nün 3 ay daha devam etmesi doğru ve yerinde bir karardır"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan:" KSÖ'nün 3 ay daha devam ...
Milletvekili Erol, önerisini yeniledi:"Şehit Osman paşamızın adı Elazığ Havalimanına verilsin"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol, önerisini yeniledi:"Şehit Osman ...
Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda ...
Elazığ'da kaçak diş kliniğine operasyon
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak diş kliniğine operasyon
Elazığ'da tam donanımlı diş kliniği, mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı
YEREL HABERLER Elazığ'da tam donanımlı diş kliniği, mekan kaçak, ...
Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Yalovaspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Yalovaspor: 1
Vali Erkaya Yırık, derecelerle dönen sporcuları ağırladı
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık, derecelerle dönen sporcuları ...
Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan hastanesi başhekimi uyardı FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han: "Bu hayvanları hedef seçip vuruyorlar, doğanın dengesini bozuyorlar" "Bunlar asil hayvanlar, bu şekildeki durumlarda bazen intihar edebiliyorlar, yemiyor ve içmiyorlar, kendilerini dışarı kapatıyorlar ve böylelikle ölebiliyorlar"
YEREL HABERLER Elazığ'da 4 yaralı şahin tedavi altına alındı, hayvan ...
Elazığ’da 3 cadde araç trafiğine kapatıldı, yayalara sosyal mesafe olanağı sağlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 cadde araç trafiğine kapatıldı, yayalara ...