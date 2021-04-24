Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi

İHA

Yabancı uyruklu evsiz Covid hastası yurda yerleştirildi

Elazığ’da korana virüs testi pozitif olan ve metruk binada kalan yabancı uyruklu şahıs yurda yerleştirildi.
Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Küçük Hamam Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların ihbarı üzerine mahalle bekçileri, metruk binada arama yaptı. Yapılan aramada, yabancı uyruklu A.K. ile karşılaşıldı. Şahıs, bekçilere evinin olmadığını ve kendisinin Covid19 testinin pozitif olduğu söyledi. Yapılan sorgulamada, şahsın doğru söylediği belirlendi. Bunun üzerine bekçiler sağlık ekiplerine haber verdi.
İçeriden çıkartılan şahıs, olay yerine gelen ambulansla karantina yeri olarak belirlenen İzzetpaşa Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp kuzu ve koçların sahibi, haber sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kuzu ve koçların sahibi, haber sayesinde ...
Elazığ'da 315 bin TL'lik kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 315 bin TL'lik kaçak tütün ürünleri ele ...
Öğretmen kayıp kuzu ve koçlara sahip çıktı, sahibini arıyor Elazığ'da okulların uzaktan eğitim vermesi nedeniyle baba evinde bulunan bir öğretmen, kırsalda 7'si kuzu 9 küçükbaş hayvan bularak kurtların telef etmemesi için sahip çıktı Köylere haber salan, İl Tarım ile irtibata geçen öğretmen bir türlü hayvanların sahibine ulaşamayınca habercilerden destek istedi
YEREL HABERLER Öğretmen kayıp kuzu ve koçlara sahip çıktı, sahibini ...
Koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden bayramlaştılar
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan babalarıyla pencereden ...
'İyiliğe Uçanlar'dan Elazığ'a anaokulu
YEREL HABERLER 'İyiliğe Uçanlar'dan Elazığ'a anaokulu
Korona virüse yakalanan babaları ile 23 Nisan’ı böyle kutladılar
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan babaları ile 23 Nisan’ı böyle ...
Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor, 200 öğrenci kapasiteli anaokulu açıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da depremin yaraları sarılıyor, 200 öğrenci ...
Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
YEREL HABERLER Çocuk valilerin gündemi pandemi oldu
Elazığ kısıtlamada sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Elazığ kısıtlamada sessizliğe büründü
Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL HABERLER Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Mehmetçik’ten köy çocuklarına bayram sürprizi, gören koştu Jandarma araçları balon ve bayraklarla süslendi, köy köy gezen ekipler çocukların bayramını sürprizler yaparak kutladı 10 yaşındaki fiziksel engelli Özge Çimen’in evine de gidip süsleyen ekipler, küçük kıza unutulmaz bir bayram yaşattı
YEREL HABERLER Mehmetçik’ten köy çocuklarına bayram sürprizi, gören ...
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Elazığ TSO Başkanı Arslan:" KSÖ'nün 3 ay daha devam etmesi doğru ve yerinde bir karardır"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan:" KSÖ'nün 3 ay daha devam ...
Milletvekili Erol, önerisini yeniledi:"Şehit Osman paşamızın adı Elazığ Havalimanına verilsin"
YEREL HABERLER Milletvekili Erol, önerisini yeniledi:"Şehit Osman ...
Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda ...
Elazığ'da kaçak diş kliniğine operasyon
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak diş kliniğine operasyon
Elazığ'da tam donanımlı diş kliniği, mekan kaçak, hekim sahte, hasta gerçek Mekana giren ekipler, içerde dişçi koltuğunda oturan hastayı da fark edip sahte hekime "Bu arkadaş kim" diye sordu ancak bir cevap alamadı
YEREL HABERLER Elazığ'da tam donanımlı diş kliniği, mekan kaçak, ...