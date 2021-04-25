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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemoterapide gördüğü çocukların yüzlerini ördüğü bebeklerle güldürdü

İHA

Kemoterapide gördüğü çocukların yüzlerini ördüğü bebeklerle güldürdü

Elazığ’da kemik iliği kanserine yakalan 4 çocuk annesi Nevin Göldağ, hastanede kemoterapi alan Lösemili çocukları görünce onlar için örgü bebek (Amigurumi bebek) yaparak, yüzlerini güldürdü.
4 çocuk annesi Nevin Göldağ (55), 1,5 ay önce kemik iliği kanserine yakalandığını öğrendi. Ardından Göldağ, Fırat Üniversitesi Hastanesinde kemoterapi almaya başladı. Burada kemoterapi alan çocukları gören Göldağ, onlar için daha önceden örmesini öğrendiği amigurumi bebeklerden yapmaya başladı. Kısa sürede çok sayıda bebek öğren Göldağ, Lösemi tedavisi gören çocukların yüzünü güldürmek için hastanede onlara ördüğü bebekleri hediye etti.

“Onları ilmek ilmek dokurken, o hastalıkta ilmek ilmek gidecek”
Bir ayı aşkına süre önce tesadüfen kemik iliği kanseri olduğumu öğrendiğini belirten Nevin Göldağ, “Ben hastalığımın adı Marilyn Monroe koydum. Bunu düşündüğüm zaman sanki hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Bir aydır kemoterapiye başladım. Orada benim gibi kanser tedavisi gören çocukları gördüm. Çocukların yüzlerinde ki o acıları nasıl tebessüme döndürebilirim diye düşündüm. Daha önce bu bebekleri yapıyordum. Pandemiden öce ticari amaçlı satıyordum. Ama böyle olunca da bu yaptığım ürünleri çocukların yüzü gülsün diye hediye olarak vermek istedim. Belki acılarına bir nebze olsun hafifletmiş olurum. Sevindirmek, yüzlerini güldürmek güzel bir duygu. Onlar mutlu olunca bende mutlu olacağım. Onları ilmek ilmek dokurken, o hastalıkta ilmek ilmek gidecek” dedi.

“Bende başkalarının çocuklarına destek olarak güldürmek istiyorum”
4 tane kızının olduğunu anımsatan Göldağ, “Hastalığımı ilk öğrendiklerinde yanımda değillerdi. Şimdi onlar yanımda bana destek oluyorlar. Bende başkalarının çocuklarına destek olarak güldürmek istiyorum. Her şeyin başı moral. O bebeklere baktıkça artık hayal kurmaları, tebessüm etmeleri kendilerini mutlu edecek. O kemoterapi acılarını biraz olsun hafifletecek. İnşallah hepsi ilmek ilmek yok olur gider” diye konuştu.
İlik naklinin çok önemli olduğunu vurgulayan Göldağ, “Ben kendimden ilik nakli olacağım. Ama başkalarından almak zorunda olan hastalarımız var. Önceden ilik naklinden bende çok korkuyordum. Ama içerisine girince o kadar zor bir şey olmadığını herkesin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Yani bir damla kanın hayatlar kurtaracağını düşünmelerini isterim. Bunun onlara ise yarın bana da olabilir düşüncesiyle hareket etmelerini isterim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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