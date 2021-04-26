Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığKeban yolunun 11. kilometresi Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 542 plakalı otomobil ile 23 ABS 685 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.