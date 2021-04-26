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Yarım asırdır kadayıf yapıyor Elazığ'da 75 yaşındaki Yaşar Aktaş, Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen şerbetli tatlılardan tel kadayıfı 50 yıldır özenli hazırlayarak müşterilerine sunuyor

İHA

Yarım asırdır kadayıf yapıyor Elazığ'da 75 yaşındaki Yaşar Aktaş, Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen şerbetli tatlılardan tel kadayıfı 50 yıldır özenli hazırlayarak müşterilerine sunuyor

Elazığ’ın tarihi kapalı çarşısının en eski esnaflarından olan Yaşar Aktaş, 25 yaşında başladığı tel kadayıf mesleğini 50 yıldır devam ettiriyor.
75 yaşındaki Yaşar Aktaş, 93 yıllık kapalı çarşıda 50 yıldır baba mesleği olan ‘tel kadayıf’ mesleğini sürdürüyor. Çarşının en eski esnaf ve mesleğinin ustalarından olan Aktaş, ilerlemiş yaşına rağmen ‘sanat’ dediği işini diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da sürdürüyor. Ramazan ayında yoğun mesai harcayan ve günlük 40 kilogram tel kadayıf üreten Aktaş, özellikle her Ramazan ayında satışların arttığını ancak pandemi nedeniyle işlerinde düşüş olduğunu aktardı. Ayrıca Aktaş, kendisinden sonra baba mesleği olan ‘tel kadayıf’ işini oğlunun sürdüreceğini kaydetti.

“50 seneden fazla bu mesleği yapıyorum”
Pandemiden dolayı işlerinin düşüşte olduğunu dile getiren Yaşar Aktaş, “50 seneden fazla bu mesleği yapıyorum. Bu baba sanatımızı devam ettiriyoruz. Bizden sonra da büyük ihtimalle oğlum devam ettirecek. Allah can sağlığı verdiği müddetçe yapıyoruz. Eskiden Ramazan ayları biraz daha kalabalık olurdu ama şimdi öyle olmuyor. Pandemi dolayısıyla çarşıda hiç kimse kalmıyor” dedi.
Her mevsim üretim yaptıklarını belirten Aktaş, “Günde yaklaşık 40 kilogram tel kadayıf üretiyoruz. Kilosunu 17 liradan satıyoruz. Ramazan ayının dışında yine bu işe devam ediyoruz. Bu bizim sanatımız, bu işi yaz kış devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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