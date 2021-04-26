Elazığ’da radyoloji teknisyeni koronaya yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), korona virüse (Covid19) yenik düşerek hayatını kaybetti.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Radyoloji Teknisyeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Evren Demirbağ (49), Mart ayının son haftası Covid19’a yakalandı. Durumu kötüleşen Demirbağ, 4 Nisan'da Fırat Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Demirbağ, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirbağ'ın cenazesinin Asri Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.