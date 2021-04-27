Dalgıçlar baraj gölüne daldı, tekerlekten halata kadar birçok atık çıkardı

Elazığ’ın Keban ilçesinde baraj gölüne dalış yapan dalgıçlar, tekerlekten halata kadar birçok atığı sudan çıkartarak çevre kirliliğine dikkat çekti.

Keban Fırat Kültür Spor Kulübü’ne üye 6 dalgıç, sabah saatlerinde Keban Baraj Gölü'ne dalış yaptı. Barajın farklı bölgelerine dağılan dalgıçlar, barajın dibinde çöp ve atıkları görünce şaşırdı. Bunun üzerine dalgıçlar barajın dibinde bulunan atık ve çöplerini bir kısmını uzun uğraşlar sonucu karaya çıkardı. Çıkartılan atıklar arasında tekerlek, bidon, halat, branda gibi devasa büyüklükteki malzemeler dikkat çekti.

Çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini anımsatan Kulüp Başkanı Dalgıç Fethi Oruç, "Keban Baraj Gölü'ne dalgıç kardeşlerimiz ile dalış yaparak düzenli olarak dibini temizliyoruz. Baraj dibinde gördüğümüz manzara bizi çok şaşırttı. Maalesef suyun 30 metre altı katı atıklar ile dolu.Bizler elimizden geldikçe katı atıkları sudan çıkardık. Ama oldukça fazla, herkesin duyarlı olması gerekiyor" dedi.

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