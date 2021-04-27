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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1,5 yılda 2 kez kanserden kurtuldu

İHA

1,5 yılda 2 kez kanserden kurtuldu

Elazığ’da 2 çocuk annesi Emine Yentür, 1,5 yıl içerisinde geçirdiği başarılı ameliyatlarla rektum ve karaciğer kanserlerinden kurtuldu.
2 çocuk annesi Emine Yentür (35), 1,5 yıl önce rahatsızlanması sonucu Medical Park Elazığ Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan detaylı tetkiklerde Yentür'de rektum tümörü tespit edildi. Ardından Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Böyük ve ekibi tarafından yapılan ameliyat ile Yentür’deki tümörlü hücre alındı. Sağlığına kavuşan Yentür, rutin kontrollerini yaptırdığı sırada bu kez de karaciğerin sağ lobunda metastazların olduğu tespit edildi. Yentür, bir kez daha ameliyat masasına yattı ve Prof. Dr. Böyük tarafından yapılan başarılı operasyonla karaciğerinin yüzde 60’ı alınarak tümörlü alan çıkartıldı. 1,5 yıl içerisinde 2 kez ameliyat masasına yatan ve 2 kez kanserden kurtulan Yentür, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Geçen sene kalınbağırsaktan rahatsızlık çektiği için hastaneye başvurduğunu belirten Emine Yentür, “Tümör çıktı. Geçen sene kalın bağırsak ameliyatı oldum. Atlattım ama kontrollere geldiğimde bu sefer karaciğere atmıştı. Bu sene de karaciğer ameliyatı oldum. Hocamıza, ekibine ve hastaneye çok teşekkür ederim. Çok şükür atlattım ve iyiyim” dedi.
Hastayı 1.5 yıl önce rektum tümörü nedeniyle ameliyat ettiklerini aktaran Prof. Dr. Abdullah Prof. Dr. Böyük, “Ameliyattan sonra tümörlü hastaları biz takip ediyoruz. Bu hastayı takiplerimizde gördük ki karaciğerde yeni lezyonlar ortaya çıkmış. Çektiğimiz filmlerde karaciğerdeki lezyonların ameliyata müsait olduğunu gördük ve ameliyata karar verdik. Karaciğerdeki lezyonlara dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka tümörlü doku çıkardıktan sonra geriye kalan karaciğerin, hastanın kilosuna uygun bir şekilde hastanın ihtiyacını karşılamaya yetmesi gerekiyor. Yeterli doku bırakıldıktan sonra tümörlü doku alınabiliyor. Bunlara karar verirken bir ekip halinde karar vermek gerekiyor. Bizde bunları konseylerde konuşuyoruz. Hastamızı konseydeki karardan sonra ameliyat ettik. Karaciğer sağ lobunda 3 adet yaklaşık en büyüğü 45 santimetre çapında metastatik modülleri vardı. Biz sağ lobun tümünü çıkardık. Hastaya geriye karaciğerinin yüzde 40’ı kaldı, ancak kalanı da hastayı sağlıklı şekilde yaşatmaya yetti. Hastamız gayet iyi” şeklinde konuştu.
Hastada şu an herhangi bir tümör hücresinin bulunmadığını dile getiren Prof. Dr. Böyük, “Bu tür ameliyatlarda hastada tümör dokusu hiç kalmamışsa çok iyi bir cevap alıyoruz. Hastanın sağ kalımına, hastalığının nüksetmemesin çok ciddi katkı sağlıyor. 1.5 yılda iki kez kanser tedavisi oldu. 2 defa cerrahi operasyon geçirdi. Hastamızın vücudunda şu anda kanser hücresi yok. Uzun bir dönem herhangi bir problem yaşamayacak. Biz yine tüm tümörlü hastalarda olduğu gibi takiplerimizi devam edeceğiz. Bu zaten standart takip protokolüdür. Hastamızı takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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