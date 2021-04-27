Arslan: “Tam kapanma kararını iş dünyası olarak destekliyoruz”

Koranavirüs (Covid19) ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararını iş dünyası olarak desteklediklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, bu süreçte iş dünyasının kayıplar yaşamaması ve ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için, desteklenmesini istedi.

Covid19 tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 günlük tam kapanmayı açıkladı. Bunun üzerine Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, alınan tam kapanma kararını iş dünyası olarak desteklediklerini, bu süreçte iş dünyasının ivedi olarak kredi ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Başkan Arslan, Elazığ iş dünyasının bu taleplerinin ilgili makamlara iletilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanlığına iletildiğini ifade etti.

Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararını iş dünyası olarak desteklediklerini belirten Arslan, “Toplum sağlığı açısından tam kapanma kararı son derece doğru olmuştur. Bununla birlikte 20 günlük bu süreçte iş dünyasının kayıplar yaşamaması ve ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için, devlete olan her türlü vergi, SGK, kredi geri ödemeleri, doğalgaz ve elektrik gibi ödemelerin ötelenmesi, Çek ödemelerinde sorunlar yaşanarak domino etkisiyle ekonominin çarklarının bozulmaması için KOSGEB üzerinden KGF desteği ile iş dünyasının kredi ile desteklenmesini ivedi olarak beklemekteyiz” dedi.

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