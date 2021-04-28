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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'daki provokasyona soruşturma

İHA

Elazığ'daki provokasyona soruşturma

Elazığ'da bir şahsın evinin koridorundaki duvara "Ölün" yazılıp çarpı işareti konularak üç hilal yapılması ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, siyasilerden de açıklama geldi.
Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde bir binada F.A.'nın ikamet ettiği dairenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın önüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından "Ölün" yazılıp çarpı işareti konularak üç hilal yapıldı. Kapıyı açtığında durumu fark eden F.A.'nın yakınları durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde inceleme yapmasının ardından, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan F.A.'nın CHP Elazığ İl Başkanlığı'nda gönüllü olarak görev aldığı ve üyesi olduğu belirtildi.

MHP'li Işıkver: "Memleketimizin huzurunu bozmasına fırsat vermeyeceğiz"
Olayla ilgili açıklama yapan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, "Eazığ’da bir evin girişine yazılan ve bizimle ilişkilendirilmeye çalışılan, haysiyet ve şeref yoksunları tarafından tertip edildiği belli olan bu ve benzeri hiçbir tiyatral girişimin, memleketimizin huzurunu bozmasına fırsat vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.

CHP'li Erol: "Kimler tarafından yapıldığı meçhul"
Şahsın resmi bir parti çalışanı olmadığını üyesi olduğunu aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, "Kimler tarafından yapıldığı meçhul olan bir partiye ideolojiye yönelik sembolün kullanıldığı provokatif eylemin Elazığ'ımızın huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Konu ile alakalı Elazığ Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü gereken çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Bu konunun da takipçisi olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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