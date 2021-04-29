TDK Başkanı Gülsevin: “Dünya genelinde Türkçe öğrenmeye rağbet son zamanlarda iyice artıyor”

Dünya genelinde Türkçe öğrenmeye rağbetin son zamanlarda iyice arttığını belirten Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Nasıl ki ırmak dolaştığı yeri beslerse ve etkilenirse, Türk dili ve kültürü de geçtiği coğrafyayı besliyor, etkileniyor” dedi.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından “Dünya Dili Türkçe” konulu online konferans düzenlendi. Program moderatörlüğünü FÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz’in yaptığı konferansa birçok akademisyenin yanı sıra konuşmacı olarak TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin de katıldı.

Türk dilinin tarih açısından dünya dilleri arasında önemli bir yerde bulunduğunu aktaran Başkan Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “Dünya genelinde Türkçe öğrenmeye rağbet son zamanlarda iyice artıyor. Çünkü Türkiye'de üretilen diziler, filmler bütün dünyaya satılıyor. Bunlar kendi dillerine de çevrilebiliyor ama bazı yerlerde hem kendi dilleri hem Türkçe oluyor. En azından arkada Türkçe ses duyan izleyicilerden, Türkçe öğrenenler oluyor. Türk dili ırmağa benzer. Nasıl ki ırmak dolaştığı yeri beslerse ve etkilenirse, Türk dili ve kültürü de geçtiği coğrafyayı besliyor, etkileniyor” diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da Türk dilinin öneminden bahsederek Başkan Gülsevin’e teşekkür etti.

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