Elazığ'da 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu    

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı, alışveriş hareketliliği oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Elazığ'da marketlerde hareketlilik yaşandı. Tarihi Kapalıçarşı'da vatandaşlar en çok hurma, ceviz, bayram şekeri, et ve süt ürünleri satın aldı.

'KISITLAMA GÜNLERİNDE DE AÇIĞIZ'

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Emir, kısıtlama önceki yoğunluk olduğunu, bu nedenle her türlü tedbiri önceden aldıklarını ve hazırlıklı olduklarını belirterek, "Vatandaşlardan genellikle hurma, ceviz, kadayıf, et ve süt ürünlerine talep var. Müşteriler 'kısıtlama sürecinde kapalı mısınız?' diye soruyor. Biz de açığız, hizmet vermeye devam ediyoruz diyoruz. Hatta müşterinin kapısına kadar sipariş götürebiliriz" dedi.

Vatandaşlardan Nazim Özmen ise, "Kapanma geliyor. Bu nedenle alışveriş yapıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Et, peynir, zeytin, kuruyemiş, meyve, sebze yani her şeyimizi alıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-29 15:41:35



