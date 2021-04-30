Elazığ'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bugün etkili olan dolu yağışı ağaçlara ve ekinlere zarar verdi.
Elazığ'da bugün öğlen saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Koçharmanı köyünde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Ağaçlar ve ekinlerin zarar gördüğü dolu yağışı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-04-30 18:01:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.