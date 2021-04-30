Elazığ'da dolu yağışı; tarım arazileri zarar gördü

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bugün etkili olan dolu yağışı ağaçlara ve ekinlere zarar verdi.

Elazığ'da bugün öğlen saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Koçharmanı köyünde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. Ağaçlar ve ekinlerin zarar gördüğü dolu yağışı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-04-30 18:01:35



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