Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü

İHA

Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü

1967 tarihinde kurulan ve uzun süre Süper Lig, 1. ve 2. Lig'de mücadele eden Elazığspor'un, en son 19941995 sezonunda mücadele verdiği 3. Lig'e matematiksel olarak düştüğü kesinleşti. Öte yandan gece araçla kulübün önüne tabut götürülmesi ise dikkat çekti.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 26 yıl sonra 3. Lig'e düştü. Bir dönem Süper Lig'de ses getiren, son yıllarda ise yaşadığı maddi problemler nedeniyle önce TFF 1. Lig’e, oradan da 2. Lig'e kadar gerileyen bordobeyazlar, 2. Lig'den de dün oynadığı Pendikspor'la 22 berabere kalmasıyla matematiksel olarak düştü.
Transfer yasağını yaklaşık 30 milyon TL'lik borcu kaldıramadığı için altyapıdan takviye ettiği futbolcularla yoluna devam eden Elazığspor, bu sezon oynadığı son karşılaşma ile 33 puanla sondan 3. sırada yer aldı. Son hafta Sivas'la karşılaşacak olan bordobeyazlı ekip, mücadeleyi kazansa dahi kendisine en yakın rakibi 36 puanlı Kastamonuspor'un yenilmesi durumunda bile ikili averaj nedeniyle küme düşmekten kurtlulamayacak.
TY Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, "Maalesef biz sadece sahada puan kaybetmedik, masa başında da kaybettik. Bu şehir deprem oldu kaybetti, pandemi oldu kaybetti. Son olarak Elazığspor’u da kaybetti. Ekonomik problemleri bir türlü aşamadık kulüp olarak. Transfer yasağımızdan dolayı gençlerimizle mücadele ettik tüm sezon. Çocuklar bu kadar yokluk karşısında onur mücadelesi verdi. Nitekim son olarak Pendikspor’la 22 berabere kaldık ve matematiksel olarak küme düştük. Pendik karşısında en az 10 kez gol girişimimiz oldu ve kaleci hayatının maçıymışçasına kurtarışlar yaptı. Hakem 45 net penaltı pozisyonumuzu vermedi. Nitekim maç 22 bitti ve küme düştük. Camia olarak çok üzgünüz” dedi.
3. Lig’e düştükleri için 'öldük' diye bir düşüncede olmadıklarını dile getiren Yetiş, “Elazığspor 54 yıllık tarihiyle koca bir çınardır. Düştük diye bir daha küllerimizden doğmayacağız diye bir şey yok. Gelecek sezon planlaması şimdiden yapılmalı ve ne pahasına olursa olsun transfer tahtası açılmalı" diye kaydetti.
Öte yandan küme düşen kulübün önüne araçla Elazığspor'un forması örtülü tabut götürülmesi de dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı Elazığ’da üniversite mezunu genç bir girişimci, daha önce küçük bir işletmede yaptığı işinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 6 milyon 200 bin TL destek alarak 14 milyon liralık modern süt işleme tesisi kurdu 15 kişiye istihdam sağlamaya başlayan genç girişimci, tam kapasite çalışmaya başladığında bu sayıyı 50’ye çıkaracağını, günlük ise 60 ton süt işleyeceğini aktardı
YEREL HABERLER Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk ...
Bakan Kurum, depremin merkez üssü Sivrice’de inceleme yaptı
YEREL HABERLER Bakan Kurum, depremin merkez üssü Sivrice’de inceleme ...
3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Çatalcaspor: 1
Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm planlamaları yaptık
YEREL HABERLER Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm ...
Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul’umuzda depremi tetiklemeyecektir" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Kanal İstanbul, aziz İstanbul’umuz ve Türkiye’miz için çok önemli bir şehircilik projesidir, boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür, Buna göre tedbir alınmıştır"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde ...
Bakan Kurum: "Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten konut sayısı 11 bini aştı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ’ımızda biten konut sayısı 11 bin bağımsız bölümü aşmıştır" "Malatya’da sürdürdüğümüz 4 bine yakın bağımsız bölümün de hemen hemen yarısı tamamlanmış kalan yarısı içinde imalatlar hızlı bir şekilde devam etmektedir"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Elazığ'da 23 bin konut yapıyoruz, biten ...
Vefa ekibi, can dostları unutmadı
YEREL HABERLER Vefa ekibi, can dostları unutmadı
Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle eşlik etti Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kendiliğinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'da ilk baharla birlikte ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ağlayan gelinlerin görsel şölenine sazı ve sözüyle ...